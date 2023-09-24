Маричка из "Довбуша" в ультракоротких шортах снялась в хулиганской фотосессии

Актриса Дарья Плахтий предстала в дерзком образе.
Украинская актриса, звезда исторического экшена "Довбуш" Дарья Плахтий, сыгравшая Маричку, поделилась с фанами кадрами из недавней фотосессии.
Артистка предстала в объективе фотографа Екатерины Козинской. Во время съемок Дарья примерила образ настоящей хулиганки. Судя по фото, съемочный процесс проходил где-то в баре. В геометке Плахтий отметила, что фотосет проводили в Киеве.
На снимках Дарья позирует в коротких джинсовых шортах, черном топе на бретельках, в порванных колготах и кожаной куртке. Образ артистка дополнила высокими кожаными сапогами.
В свою очередь поклонники Плахтий в комментариях отметили, что этот образ очень идет их кумиру и наделали ей комплиментов:
- Ух, какая горячая!
- Очень крутая и гармонично выглядишь в этом образе
- Крутезные фото и ты – конфета просто!
Напомним, ранее коллега Дарьи Плахтий, актер Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша в одноименной картине, поделился видео с репетиции битвы с Казимиром Пшелуским в финале картины.
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