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Маричка из "Довбуша" в ультракоротких шортах снялась в хулиганской фотосессии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1820
Время на прочтение
1 мин
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Маричка из "Довбуша" в ультракоротких шортах снялась в хулиганской фотосессии

Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Актриса Дарья Плахтий предстала в дерзком образе.

Украинская актриса, звезда исторического экшена "Довбуш" Дарья Плахтий, сыгравшая Маричку, поделилась с фанами кадрами из недавней фотосессии.

Артистка предстала в объективе фотографа Екатерины Козинской. Во время съемок Дарья примерила образ настоящей хулиганки. Судя по фото, съемочный процесс проходил где-то в баре. В геометке Плахтий отметила, что фотосет проводили в Киеве.

На снимках Дарья позирует в коротких джинсовых шортах, черном топе на бретельках, в порванных колготах и кожаной куртке. Образ артистка дополнила высокими кожаными сапогами.

Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

В свою очередь поклонники Плахтий в комментариях отметили, что этот образ очень идет их кумиру и наделали ей комплиментов:

  • Ух, какая горячая!
  • Очень крутая и гармонично выглядишь в этом образе
  • Крутезные фото и ты – конфета просто!
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Напомним, ранее коллега Дарьи Плахтий, актер Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша в одноименной картине, поделился видео с репетиции битвы с Казимиром Пшелуским в финале картины.

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Дата публикации
Просмотры
1820
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