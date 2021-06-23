Маричка Падалко и Тарас Тополя присоединились к танцевальному спортивному флешмобу

Зарядку создали, чтобы популяризировать спорт.

Ведущая ТСН Маричка Падалко и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя присоединились к спортивному флешмобу — "Олимпийская зарядка".

Олимпийский комитет привлек к гимнастике известных спортсменов и звезд. Зарядку создали, чтобы популяризировать спорт. Так совпало, что отныне ровно месяц до олимпиады и день рождения международного олимпийского комитета. Гимнастка Анна Ризатдинова поставила спортивный танец под бодрую музыку, говорится в сюжете ТСН.16:45.

"Эта олимпиада уникальная вообще, потому что там не будут присутствовать иностранные болельщики... Этот месяц Украина, я считаю, должна использовать как поддержку и вдохновение для наших спортсменов", — поделилась Падалко.

Гимнастка Анна Ризатдинова придумала движения, а Тарас Тополя написал песню. Артист признался, что он употребляет алкоголь, впрочем, спортом тоже занимается — ходит в бассейн. Звезда отдал под зарядку свою песню, которая должна заставить двигаться даже тех, кто не хочет.

"Мы уже под нее так стадионами прыгали, без таких движений конечно, но это было так же эпически", — рассказал исполнитель.

Всех желающих приглашают загрузить зарядку и себе. Это шаг, к спортивному и здоровому образу жизни.

Новости Украины: олимпийский комитет привлек к гимнастике известных спортсменов и звезд

Напомним, недавно Маричка Падалко показала, как бежала полумафарон по бездорожью с мужем. Телеведущая вызывает восхищение своей любовью к спорту.

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