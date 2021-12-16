Маричка Падалко насмешила историей, как их котенок заставляет семью соблюдать порядок

Не так давно дома у ведущей появился домашний любимец.

Накануне дня Святого Николая звезда канала 1+1 Маричка Падалко рассказала, верят ли ее дети в новогодние чудеса.

С сайтом ТСН.ua ведущая поделилась, что у них дома есть неписаное соглашение: "Дети не признаются, что они что-то подозревают, мы им об этом не говорим и нам очень нравится играть в эту новогоднюю сказку", — сказала Маричка.

По словам Падалко, ее дети, которым 14, 13 и 11 лет, обязательно пишут письма Святому Николаю.

"Даже когда дети серьезно хотели подвергнуть сомнению наличие Святого Николая, мой муж всегда убеждал их, что и мы взрослые тоже до сих пор верим в чудеса и это очень возможно", — объяснила ведущая.

Маричка Падалко рассказала о новогодних традициях в ее семье

Кроме того, Маричка рассказала, что в этом году ее младшая дочь Екатерина в письме к Святому Николаю попросила его класть подарки не под елку, а повыше и вот почему:

instagram.com/marichkapadalko

"Наибольший вызов, что в этом году у нас появилась маленькая кошечка. И особенности ее поведения в том, что она заставляет нас соблюдать порядок, к которому мы и так стремимся. В частности, она не терпит, если что-то лежит на полу. Разделись и бросили вещь, или не донесли в корзину для стирки, или бросили рюкзак на пол. Что она делает? Она использует это как свой лоток. Моя самая младшая Катя уже написала Святому Николаю пожелание класть подарки не под елку, а рядом на стол, повыше", - рассказала звездная мама.

instagram.com/marichkapadalko

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