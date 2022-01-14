Маричка Падалко о том, как пыталась встать на военный учет: "Не получили никаких пояснений"

Маричка Падалко о том, как пыталась встать на военный учет: "Не получили никаких пояснений"

Женщины определенных профессий обязаны встать на военный учет.

Ведущая ТСН Маричка Падалко планирует в ближайшее время встать на военный учет.

Поэтому недавно знаменитость посетила военкомат Шевченковского района, чтобы узнать некоторые детали. В частности, Падалко хотела уточнить, когда нужно приходить, чтобы встать на военный учет. Впрочем, как оказалось, в военкомате до сих пор не знаю, как будет проходить данная процедура.

Маричка рассказала в своем Facebook, что они еще ни одной женщины не взяли на военный учет.

"Мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких объяснений... Подождите хоть до конца января, может, нам что-нибудь скажут. Потом принесете свои документы, диплом", — пересказала слова военкомата Маричка.

Маричка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Впрочем, ведущая рассказала, что ее диплом не подпадает под профессии, которые есть в перечне. Поэтому Маричка планировала прийти со справкой от места работы. К слову, Падалко работает по специальности, которая есть в списке.

Однако и здесь в военкомате не дали никаких пояснений.

"Ну... честно, мы не знаем, можно ли так... И сможем ли вас взять... Мы не получили никаких разъяснений", — пересказала слова военкомата Падалко.

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