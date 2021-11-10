Маричка Падалко ответила, будет ли вакцинировать детей от COVID-19: "Не хватает информации"

Звезда еще не определилась, будет ли делать прививку своим наследникам.

Ведущая ТСН Маричка Падалко поразмышляла о вакцинации детей от COVID-19.

Так, в октябре Минздрав позволил вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. На странице в Instagram звезда канала 1+1 опубликовала пост, где поделилась, что поклонники регулярно спрашивают ее, будет ли знаменитость делать прививки своим наследникам. Маричка призналась, что пока еще не определилась.

"Пусть сейчас здесь будет невероятный "срач". Но пусть из него будет какая-то польза. Я о детской вакцинации от коронавируса. Я вам откровенно скажу: "Я еще не определилась". Очевидно, в будущем буду. Но стопроцентной уверенности, чтобы я уже завтра шла за разрешением к семейному врачу, у меня сейчас нет. Мне не хватает уверенности и информации. В то же время, в классе моего 14-летнего сына родители уже начали прививать детей, с тех пор как Минздрав разрешил вакцинацию от 12 лет, а некоторые еще летом, как оказалось, привили детей от ковида за границей", — написала Падалко.

Поэтому Маричка решила провести в своем фотоблоге прямой эфир с известным иммунологом, который входил в круг экспертов, которые рекомендовали Минздраву начать вакцинировать детей 12+. Так, звезду интересует, в частности, то, почему можно использовать только вакцины Pfizer-BioNTech и разрешат ли CoronaVac.

Также знаменитость предложила подписчикам оставить в комментариях вопросы, которые интересуют их по этой теме.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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