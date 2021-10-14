Маричка Падалко похвасталась мужем, который заключил контракт с территориальной обороной

Егор Соболев тренируется в свободное от работы время.

Ведущая ТСН Маричка Падалко сегодня, 14 октября, поздравила всех с Днем защитников и защитниц Украины.

Вместе с тем на своей странице в Instagram звезда 1+1 сообщила, что ее муж Егор Соболев присоединился к доброму делу. Мужчина заключил контракт с территориальной обороной которая формируется как часть Вооруженных сил Украины.

На фото, которыми поделилась Маричка в фотоблоге, ее любимый изображен в военной форме во время учений.

Мужчина Марички Падалко Егор Соболев / instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

"Поздравляю всех защитников и защитниц страны с праздником! Спасибо за Украину. Радуюсь, что мой муж в этом году заключил контракт с территориальной обороной, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины. И тренируется в свободное от работы время", — рассказала Падалко.

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