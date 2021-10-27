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Маричка Падалко показала архивное фото, на котором позирует беременной со своим мужем

Маричка Падалко показала архивное фото, на котором позирует беременной со своим мужем

Маричка Падалко и Егор Соболев / instagram.com/marichkapadalko

Снимок был сделан 15 лет назад.

Ведущая ТСН Маричка Падалко решила показать фанам архивное фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, который она смонтировала из фотографий. Один из кадров был сделан 15 лет назад в Софиевке. На нем Маричка мило позирует со своим мужем Егором Соболевым.

"Архив выдал фото из Софиевки, которому ровно 15 лет", – сообщила звезда.

Кстати, Маричка говорит, что уже тогда была беременна первенцем. Ведущая ожидала рождения своего сына – Михаила.

Кстати, не смогли обойти трогательный пост Соломия Витвицкая и Лидия Таран. Они отметили, что влюбленные на снимке очень красивые.

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