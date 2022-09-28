Маричка Падалко показала, как изменилась за 20 лет работы на 1+1

Ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко сегодня отмечает профессиональный юбилей.
Так, Маричка Падалко рассказала поклонникам, что сегодня, 28 сентября, ровно 20 лет с тех пор, как она работает на канале 1+1.
На странице в Instagram ведущая разместила кадры, на которых изображена 20 лет назад и сейчас. Фото были сделаны в студии: "2002 vs 2022. 20 лет на 1+1. Спасибо всем, кто рядом, и тем, кто по ту сторону экрана. Победим!" – подписала фотографии Маричка.
В свою очередь, поклонники ведущей наделали ей комплиментов и поздравили с праздником: "Вы почти не изменились! Помню, как смотрел "Маричкин кинозал", "Маричка, выглядите даже красивее, чем раньше", "поздравляю! Лучшая ведущая", "Вы совсем не изменились! Все такая же красивая!".
Отметим, что Маричка Падалко пришла работать на канал 1+1 в 2002 году. Сначала Маричка вела спортивные новости "Проспорт", с 2006 года — ведущая "ТСН". Также была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1" в 2009-2010 годах. Позже вела рубрику "Матусин щоденник" в этой программе.
Также была ведущей программы "Марічкин кінозал", где рассказывала детям о мультфильмах.
Напомним, месяц назад спортивная Маричка Падалко во Львове пробежала в рамках проекта для детей.
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