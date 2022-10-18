Маричка Падалко показала, как с детьми сидела в бомбоубежище: "Падение двух дронов видели из окна"

Ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко показала, как пряталась с детьми от вражеских дронов и ракет.

Россия вражески обстреливает города Украины. В частности, вчера, 17 октября, страна-агрессор массированно атаковала столицу дронами-камикадзе. Поэтому украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ведущая Маричка Падалко соблюдает меры безопасности. Поэтому когда вчера вечером раздавался сигнал воздушной тревоги, знаменитость вместе с детьми спустилась в бомбоубежище. Падалко показала, как они все вместе находились в укрытии.

"Падение двух утренних дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", — отметила знаменитость.

Маричка Падалко с детьми / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Напомним, вчера, 17 октября, певица Наталья Могилевская тоже видела вражеские дроны. Знаменитость успела записать видео, как беспилотники пролетали над ее домом. Певица отметила, что пыталась их сбить.

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