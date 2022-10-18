Маричка Падалко показала, как с детьми сидела в бомбоубежище: "Падение двух дронов видели из окна"

Ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко показала, как пряталась с детьми от вражеских дронов и ракет.
Россия вражески обстреливает города Украины. В частности, вчера, 17 октября, страна-агрессор массированно атаковала столицу дронами-камикадзе. Поэтому украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Ведущая Маричка Падалко соблюдает меры безопасности. Поэтому когда вчера вечером раздавался сигнал воздушной тревоги, знаменитость вместе с детьми спустилась в бомбоубежище. Падалко показала, как они все вместе находились в укрытии.
"Падение двух утренних дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", — отметила знаменитость.
Напомним, вчера, 17 октября, певица Наталья Могилевская тоже видела вражеские дроны. Знаменитость успела записать видео, как беспилотники пролетали над ее домом. Певица отметила, что пыталась их сбить.
Читайте также: