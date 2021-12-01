Маричка Падалко показала, как впервые за 10 лет отдыхает с мужем и детьми за границей

Звезда полетела в Египет.
Ведущая ТСН Маричка Падалко наконец-то отправилась в долгожданный отпуск.
Звезда полетела в Египет. Компанию ей составили муж – Егор Соболев, и трое детей – Михаил, Мария и Екатерина. Ведущая уже даже успела и поделиться первыми фотографиями из отпуска. В своем Instagram она опубликовала фото, на которых позирует в летнем наряде со своей семьей.
К слову, как признается Маричка, они смогли впервые за 10 лет полететь все вместе отдыхать за границей. По разным причинам у них не получалось это сделать раньше.
"Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в отпуск за границей. По разным причинам у нас не получалось осуществить этот план длительное время. И мы решили, что если в конце концов не решимся, то дождемся, что уже дети совсем вырастут и будут путешествовать без нас ", – поделилась звезда.
Кроме того, ведущая рассказала, что в Египте солнечно, в отличие от Украины, которую засыпает снегом.
"Погода — идеальная. Солнечно (так, что глаза не открыть), тепло и не жарко. Вода в море — хорошая для купания: стоишь — прохладно, плаваешь — тепло. По ощущениям 24-25 градусов", — рассказала Маричка.
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