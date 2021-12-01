Маричка Падалко показала, как впервые за 10 лет отдыхает с мужем и детьми за границей

Маричка Падалко показала, как впервые за 10 лет отдыхает с мужем и детьми за границей

Звезда полетела в Египет.

Ведущая ТСН Маричка Падалко наконец-то отправилась в долгожданный отпуск.

Звезда полетела в Египет. Компанию ей составили муж – Егор Соболев, и трое детей – Михаил, Мария и Екатерина. Ведущая уже даже успела и поделиться первыми фотографиями из отпуска. В своем Instagram она опубликовала фото, на которых позирует в летнем наряде со своей семьей.

Маричка Падалко с мужем и детьми в Египте / instagram.com/marichkapadalko

К слову, как признается Маричка, они смогли впервые за 10 лет полететь все вместе отдыхать за границей. По разным причинам у них не получалось это сделать раньше.

"Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в отпуск за границей. По разным причинам у нас не получалось осуществить этот план длительное время. И мы решили, что если в конце концов не решимся, то дождемся, что уже дети совсем вырастут и будут путешествовать без нас ", – поделилась звезда.

Маричка Падалко с мужем и детьми в Египте / instagram.com/marichkapadalko

Кроме того, ведущая рассказала, что в Египте солнечно, в отличие от Украины, которую засыпает снегом.

"Погода — идеальная. Солнечно (так, что глаза не открыть), тепло и не жарко. Вода в море — хорошая для купания: стоишь — прохладно, плаваешь — тепло. По ощущениям 24-25 градусов", — рассказала Маричка.

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