Маричка Падалко показала новое фото мужа-защитника

В Instagram-stories знаменитость обнародовала фотографию любимого, который появился в форме и с оружием.

Телезвезда отметила, что Егор находится "где-то там" и больше никакой информации об избраннике не сообщила.

Егор Соболев / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Напомним, Егор Соболев еще летом в прошлом году подписал контракт с ВСУ. Он был уверен, что Путин начнет полномасштабную войну. Во время вторжения мужчина выполнял различные задачи, в частности, в течение двух недель боролся с российскими оккупантами в Ирпене.

В начале лета Падалко эксклюзивно рассказала ТСН.ua, что Егор задействован в проекте, связанном с обменом разведданных. Она отметила, что муж постоянно передвигается между регионами, где оккупанты, и Киевом.

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