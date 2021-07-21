Маричка Падалко показала редкие фото с тремя подросшими детьми

Ведущая поделилась впечатлениями от отдыха в Одесской области.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко опубликовала редкие фотографии со своими тремя детьми.

Так, в фотоблоге знаменитости чаще всего можно увидеть фотографии младшей дочери Екатерины, ведь старшие — Мария и Михаил — не любят публичность и излишнее внимание.

На днях семья звезды вернулась с отдыха в Одесской области. Знаменитость решила поделиться с фолловерами в Instagram впечатлениями от отпуске в Грибовке и показала пляжные фотографии с наследниками.

instagram.com/marichkapadalko

В посте Падалко ответила сторонникам на самые распространенные их вопросы об украинском курорте, в частности, о медузах в море, питании и ценах.

"Медузы — в Грибовке не видели ни одной. Кадры тонн медуз из Азовского моря действительно ужасают, но это не про Одесскую область. Водоросли иногда были — ближе к берегу. Далее — очень чисто. В общем, вода не такая голубая, возможно, как на фото с Мальдив, но чистая", — поделилась телезвезда.

instagram.com/marichkapadalko

По поводу цен, то Маричка отметила, что стоимость за жилье в том же месте, где семья отдыхала два года назад, не изменилась. А по ценам в маленьких "супермаркетах" — немного выше среднего в стране.

instagram.com/marichkapadalko

"Питание — мне сложно быть объективной, потому что мы не очень требовательны к еде. Завтрак и ужин — своими силами на балконе с видом на море — фрукты, овощи, кисломолочку, сыры, свежий хлеб — легко купить в "городе". Правда, если в номере есть холодильник. В ресторане на самом пляже — первые блюда до 100 грн, куриный шашлык с лавашем и горсткой овощей — 150 грн. Сами блюда — это скорее уровень добротной столовой вроде "Пузатой хаты". Но за возможность поесть на берегу моря, подальше от ресторанов, в центре Грибовки, это, я считаю, приемлема плата. В центре города даже заказать ничего не хочется, потому что там отовсюду раздается специфическая музыка. я понимаю, что есть часть людей, которые до сих пор отдыхают под "American boy, уеду с тобой". Пусть так. Но должна быть и альтернатива для других отдыхающих. Я в то время с завистью смотрела видео группы Go_A — как под их песни прыгает толпа людей на концерте в Вильнюсе, и осознала, что за весь отпуск не услышала в Одесской области ни одной украинской песни", — рассказала Падалко.

instagram.com/marichkapadalko

Знаменитость добавила, что скорее всего, в следующий раз ее семья полетит на отдых за границу. Впрочем, ведущая отметила, что Грибовка всегда будет иметь "особое место в их семейных воспоминаниях".

Напомним, на днях Маричка Падалко в вишневом бикини похвасталась кубиками пресса. Звезда поделилась совместным снимком с дочкой.

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