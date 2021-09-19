Маричка Падалко рассекретила, что привезла дочке-имениннице из Америки: "Ребенок неприхотливый"

Из-за командировки ведущая пропустила день рождения Кати.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко недавно летала в командировку в США.

Рабочая поездка совпала с днем рождения ее младшей дочери Кати. В программе "Світське життя" телеведущая поделилась, как на это отреагировала девочка и что Маричка привезла ей из Америки.

"Перед тем, как сказать "да", перед тем, как пойти в посольство и получить визу, я проговорила этот вопрос с ребенком и она сказала, чтобы я ехала и все будет хорошо. Все, что я могла сделать на расстоянии, это заказать утренний сюрприз в виде шариков и ждать до часу ночи у себя в Вашингтоне пока мне курьер не позвонит, чтобы спросить, можно ли заходить. Дочке я привезла, собственно, то, что она заказала. Она ребенок неприхотливый, она попросила много сладостей. Это, собственно, все, что я привезла", — поделилась Падалко.

instagram.com/marichkapadalko

Ведущая добавила, что не позволяет детям есть много сладостей, поэтому у них есть специальный тайник, чтобы есть их понемногу.

Напомним, на днях Маричка Падалко рассказала о главных мужчинах в своей жизни. Ведущая также похвасталась своим любимым.

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