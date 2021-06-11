Маричка Падалко рассказала, как чувствует себя после прививки китайской вакциной

Ведущая записала видеообращение и поделилась ощущениями.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, которая на днях сделала вакцину от COVID-19, рассказала о самочувствии после прививки.

В своих Instagram-stories, которые звезда канала "1+1" записала сегодня в 5 утра, знаменитость поделилась, что через два часа после прививки китайской вакциной Coronavac она почувствовала жар в лице.

"Как раз я очень долго ехала на дачу к детям в пробках, у меня начало гореть лицо. Знаете, такое передпростудное состояние, когда кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь. Я подумала, что это уже начинается, будет повышение температуры, но когда через полтора часа я доехала домой, то все прошло", — поделилась телезвезда.

instagram.com/marichkapadalko

Маричка добавила, что даже впоследствии ни повышения температуры, ни ломоты, о которых предупреждали медики, у нее не было.

Напомним, в марте Алла Мазур, которая прошла химиотерапию, сделала прививку от коронавируса. Ведущая поделилась, как все происходило.

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