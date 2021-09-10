Маричка Падалко рассказала о главных мужчинах в своей жизни

Ведущая также похвасталась своим возлюбленным.

Недавно телеведущая ТСН на 1+1 Маричка Падалко на своей странице в Instagram написала пост, в котором призналась, что впервые в жизни пропускает день рождения кого-то из своих детей, и на 1 сентября не поведет сына Михаила, дочерей Марию и Екатерину в школу.

Все это по уважительной причине — командировка в Вашингтон, где телеведущая освещала встречу президента Украины с президентом США в Белом доме.

Но Маричка Падалко за детей не волновалась — дома они остались с отцом, который прекрасно справился со всеми хлопотами, связанными и с днем рождения младшей Кати, и с важными сборами в школу.

"Мой муж Егор - вообще лучший папа в мире! За все мои последние командировки (до этого момента я ездила не часто) он вообще, как говорится, набрал максимум баллов. Смог полностью заменить маму накануне первого сентября, подготовить детей к школе, а главное - отпраздновать 1 сентября день рождения нашей младшей так, чтобы она совсем не чувствовала нехватки мамы", — рассказывает Маричка Падалко.

Маричка Падалко с мужем / пресслужба каналу "1+1"

Но в день рождения младшей дочери вся семья все же была в сборе благодаря новейшим технологиям - Маричка связалась с родными по WhatsApp и они все вместе задули свечки на праздничном торте. А еще Катю с самого утра ожидал от заботливой мамы сюрприз - воздушные шарики, которые доставил курьер вовремя - потому что Маричка прямо из Вашингтона, несмотря на большую разницу во времени, держала все под контролем.

Напомним, что Маричка Падалко уже больше 15 лет живет в счастливом браке с Егором Соболевым, с которым воспитывают троих детей: 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину.

Маричка Падалко с семьей / пресслужба каналу "1+1"

14 сентября Маричка Падалко вместе со своим коллегой по ТСН Святославом Гринчуком станет ведущей всеукраинской премии "Тато року". Накануне этого события телеведущая рассказала о своем отце Владимире Петровиче, который до сих пор остается ее главным авторитетом в жизни.

Маричка Падалко с семьей / пресслужба каналу "1+1"

"Я горжусь своим папой, потому что он мой самый компетентный зритель еще с тех времен, когда я вела спортивные новости. Иностранное филологическое образование, отличная память и большой кругозор позволяют ему отслеживать правильность предоставленной информации до мелочей", - рассказала телеведущая.

Напомним, в 2019 году почетную награду "Тато року" получил популярный телеведущий Юрий Горбунов (в 2020-м году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса в мире).

Напомним, ранее 45-летняя Маричка Падалко призналась, или делает уколы красоты. Также ведущая ответила, хотела бы пойти работать на другой телеканал.

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