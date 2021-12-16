Маричка Падалко рассказала о новогодней традиции, которой положил начало ее муж

Также ведущая призналась, о чем мечтает в новом году.

Ведущая ТСН Маричка Падалко рассказала, что ежегодно ее семья перед Новым годом придерживается традиции, которую основал муж звезды Егор Соболев.

В комментарии сайту ТСН.ua звезда канала 1+1 призналась, что они придерживаются традиции за несколько часов до наступления Нового Года.

"Он положил начало традиции, что каждый вечер 31 декабря мы садимся за компьютером и просматриваем запечатленные фотографии в этом году. Потому что пересматривая фотографии, обычно, мы оставляем самое яркое, мы снова переживаем все то прекрасное, что было в каждом году", — поделилась Падалко.

Маричка Падалко рассказала о новогодних традициях в ее семье

Кроме того, ведущая призналась, о чем мечтает в новом году:

"Почему-то мои мечты с каждым годом становятся все проще и приземленее. Моя самая большая мечта сейчас на 2022 год – чтобы не было большой войны. Чтобы мы остались жить в Киеве, а не думали, например, куда нам вывозить детей и вообще в каком мире мы можем оказаться. Поэтому у меня такая мечта, очень банальная – чтобы на большей части территории Украины сохранялся мир, а на ее границах наши парни и девушки крепко держались без жизненных потерь", — отметила Падалко.

Читайте также: