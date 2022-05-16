Маричка Падалко спела победную Stefaniа на центральной площади Калуша с местными детьми

На следующий день после исторической победы на "Евровидении-2022", ведущая ТСН на 1+1 Маричка Падалко провела национальный марафон "Єдині новини" из самого популярного ныне города — Калуша Ивано-Франковской области.

Известным на всю Европу город стал после конкурса – отсюда родом фронтмен и основатель группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

В киевской студии на связи была Соломия Витвицкая, а в центре Калуша, на площади Героев, вместе с Маричкой Падалко собрались десятки горожан. Люди праздновали победу, обнимались, общались и пели Stefaniа.

Ведущей удалось пообщаться с родной сестрой Олега Псюка, Ириной. Девушка рассказала, как отреагировала на победу группы сына мама Стефания.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"В этом городе самая популярная мама в Европе. В юности она работала на химзаводе, сейчас работает в магазине продавщицей и смущается от внимания. К ней непросто подступиться, но нашей корреспондентке Алле Пасс удалось", — комментирует Маричка Падалко.

Мама Стефания призналась корреспонденту ТСН, что даже не думала, что песня Stefaniа написана о ней. Также журналисты познакомились с мамами других участников группы. Маричка Падалко не могла сдержать эмоций и смотрела сюжеты со слезами на глазах.

Во время эфира ведущая рассказала и показала, как она болела за Украину — в особой компании и в особом месте:

"Это был чрезвычайно эмоциональный вечер. Когда украинцы в Украине, за ее пределами, вся Европа были прикованы к экранам телевизоров и болели за нашу группу. Песня Stefaniа полюбилась еще до того, как в Украине началась война. Ее напевали, повторяли, ее легко запомнили. Мы собрались крошечным, но очень активным фан-клубом в Калуше. Друзья-блогеры присоединились онлайн. Мы волновались, радостно приветствовали каждые 12 баллов и верили в зрителей по всей Европе".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Больше всего растрогал украинцев призыв наших ребят о Мариуполе, помощь Азовстали. "Для меня это было шоком. Не думала, что они решатся. Наверное, если бы не война и не комендантский час мы бы собрались все, каждый на своей площади. Мы бы все смотрели вместе. Но все в тот вечер чувствовали невероятное единство и солидарность", — поделилась Падалко.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведущая верит, что эта победа стала первой ласточкой будущей великой победы Украины, в которую все мы верим и приближаем.

Напомним, мама Олега Псюка рассказала в интервью ТСН, что смирилась, что он не стал серьезным компьютерщиком, а отправился в легкомысленный шоу-бизнес. Также Стефания поделилась, какой хотела сделать сыну сюрприз в финале "Евровидения".

Как город и горожане отреагировали на победу "Калуша"

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