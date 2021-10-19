Маричка Падалко топлесс и без макияжа призвала сходить на маммографию

Ведущая обратила внимание женщин на важную тему.

Ведущая ТСН Маричка Падалко обратила внимание женщин на то, как важно заботиться о своем здоровье и сходить на маммографию.

И сделала она это в радикальный способ. На странице в Instagram Маричка разместила фото, на котором предстоит топлесс и без макияжа как раз во время этой диагностики. Падалко отметила, что делает маммографию ежегодно, после чего может "спать спокойно".

Звезда канала "1+1" отметила, что рак молочной железы — самая распространенная женская онкология, в том числе и в Украине.

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"Этот вид рака является на 95 процентов излечимым, если диагностирован на ранней стадии. У нас большинство случаев обнаруживают на 3-4 стадии. После 35 лет уже стоит регулярно проверяться, хотя среди моих знакомых есть диагнозы и в молодом возрасте. Среди важных факторов, которые могут вызвать болезнь, — наследственность, длительное употребление противозачаточных гормональных средств, отсутствие беременностей (это для меня открытие ...), поздняя менопауза, длительный прием ГЗТ", — поделилась Падалко.

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