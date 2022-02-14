Маричка Падалко в День влюбленных показала трогательные фото с мужем

Ведущая рассказала о муже-защитнике.

Ведущая ТСН.Ранок на 1+1 Маричка Падалко ко Дню влюбленных, 14 февраля, поделилась трогательным фото с мужем, Егором Соболевым.

На фотографии телезвезда и ее любимый улыбаются и смотрят на дочь, 11-летнюю Катю, которая показывает сердечко.

"Love is", — подписала фото Маричка.

Маричка Падалко с мужем / https://1plus1.ua/

На днях телеведущая поделилась с подписчиками, как они с мужем проводят выходные вместе: на футбольном матче болеют за сына, 14-летнего Михаила.

"Жизнь на контрастах. Отвлеклись, поболели, три часа ничего не читали, life as usual. В субботу — у Егора день, когда он тренируется в терробороне. И так выглядят теперь все выходные. Человек, говорят, ко всему привыкает. Поэтому восхищаюсь всеми, кто сохраняет покой и не паникует", – поделилась Маричка.

Летом 2021 года Егор присоединился к Киевской территориальной обороне, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины. Маричка поддерживает мужа в этом решении и гордится им.

Муж Марички Падалко / https://1plus1.ua/

"Признаемся друг другу в любви каждый день, в каждом сообщении. Мы очень ценим сейчас время вместе, потому что живем в тревожном ожидании. На днях у него комиссия в военкомате, и возможно, его на месяц отправят на учебу на полигон. Друзья, хочу призвать вас, доверяйте только авторитетным источникам и будьте готовы ко всем вариантам развития событий, — поделилась Маричка Падалко.

Напомним, что Маричка Падалко уже более 15 лет живет в счастливом браке с Егором Соболевым, с которым воспитывает троих детей: 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину.

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