Маричка Падалко в изысканном обтягивающем платье позировала в объятиях мужа

Супруги посетили допремьерный показ "Выйду за тебя".

В Киеве состоялся допремьерный показ романтической комедии "Выйду за тебя" (Marry me) с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Мероприятие посетило немало украинских знаменитостей, среди них была и ведущая "ТСН.Ранок" на 1+1 Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым. Для вечеринки Маричка выбрала изысканное обтягивающее платье черного цвета с пикантным разрезом в зоне декольте.

instagram.com/marichkapadalko

Влюбленные мило позировали фотографам, улыбались и обнимались. Как призналась Падалко, ей картина понравилась. Даже любимый Марички Егор оценил картину:

"Фильм мне очень напомнил одну из моих любимых мелодрам "The Notting Hill" с "продавцом книжного магазина" Хью Грантом и "известной актрисой" Джулией Робертс. Кстати, что еще объединяет оба фильма — их можно без оговорок смотреть с детьми, которые уже любят полнометражные фильмы, к тому же там есть тема школы тоже. Учителям должно понравиться. Парни могут немного кривить лицом от самого названия, но моему фильм понравился, может, даже еще больше, чем мне. Слишком сейчас мы так ценим время вместе, потому что кто знает, что там впереди", – отметила ведущая.

Интересно, что в комментариях под этим постом в Instagram муж Марички оставил очень трогательный комментарий: "Так хорошо, что ты за меня вышла", — написал Егор. На что Падалко ответила любимому смайлу в виде сердечка.

instagram.com/marichkapadalko

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