Маричка Падалко в красном платье в белую крапинку погуляла по улицам Днепра

Ведущая поехала в город в командировку.
Звезда канала 1+1 Маричка Падалко, которая недавно опубликовала редкие фотографии со своими тремя детьми, погуляла по улицам Днепра.
В город ведущая ТСН отправилась по рабочим делам, о чем она рассказала на своей странице в Instagram. Также звезда поделилась фотографиями, сделанными во время прогулки по городу.
На фото Маричка позировала перед камерой в легком красном платье в белую крапинку. Ведущая показала, как каталась на катере и прогуливалась по набережной города.
"До вчерашнего дня я никогда не была в Днепре. Но последние семь лет смотрела на него и его людей с большими увлечением. Наш восточный форпост вблизи имеет очень человечный и величественный вид", — интересно рассказала ведущая.
Напомним, не так давно Маричка Падалко ездила отдыхать в Одесскую область. Оттуда ведущая делилась различными яркими фотографиями, а также звезда в вишневом купальнике похвасталась кубиками пресса.