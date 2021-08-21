Маричка Падалко в красном платье в белую крапинку погуляла по улицам Днепра

Маричка Падалко в красном платье в белую крапинку погуляла по улицам Днепра

Ведущая поехала в город в командировку.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко, которая недавно опубликовала редкие фотографии со своими тремя детьми, погуляла по улицам Днепра.

В город ведущая ТСН отправилась по рабочим делам, о чем она рассказала на своей странице в Instagram. Также звезда поделилась фотографиями, сделанными во время прогулки по городу.

Маричка Падалко на катере / instagram.com/marichkapadalko

На фото Маричка позировала перед камерой в легком красном платье в белую крапинку. Ведущая показала, как каталась на катере и прогуливалась по набережной города.

Маричка Падалко в Днепре / instagram.com/marichkapadalko

"До вчерашнего дня я никогда не была в Днепре. Но последние семь лет смотрела на него и его людей с большими увлечением. Наш восточный форпост вблизи имеет очень человечный и величественный вид", — интересно рассказала ведущая.

Напомним, не так давно Маричка Падалко ездила отдыхать в Одесскую область. Оттуда ведущая делилась различными яркими фотографиями, а также звезда в вишневом купальнике похвасталась кубиками пресса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку