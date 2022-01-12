Маричка Падалко в обтягивающем мини посетила допремьерный показ комедии с Мишиной и Петрожицкой

Также в ленте сыграл ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов.

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялась долгожданная премьера рождественской ленты от украинских создателей – "Справжній Санта".

Уникальный проект от одного из лучших продюсеров страны Валерии Гузы в этот вечер тронул сердца всех зрителей.

На кинопоказе побывали актеры фильма: Михаил Аугуст, Владимир Шумко, Валерия Товстолес, ведущий программы “Сніданок. Вихідний” на 1+1 Александр Попов, поддержать его пришла колега с ТСН Маричка Падалко с дочкой Катей.

Александр Попов / пресс-служба канала "1+1"

Маричка Падалко с дочерью / пресс-служба канала "1+1"

Валерия Гуза и актриса Валерия Товстолес / пресс-служба канала "1+1"

Также допремьерный показ посетила певица Анна Добрыднева, которая не только снялась в картине, но и написала к ней трогательный саундтрек “Новорічна”, и многие другие талантливые артисты, блогеры и медиаперсоны.

Анна Добрыднева

Актеры фильма / пресс-служба канала "1+1"

Владимир Шумко / пресс-служба канала "1+1"

“Мы прошли путь от идеи фильма к его реализации и прокату в кинотеатрах по всей Украине, скажу честно - это было не легко и порой очень стрессово, но если вы спросите меня "хочу ли я это повторить в будущем?", я отвечу "Да! 1000 раз да!". Как звучит песня из детства: "профессий много, но прекрасней всех кино, кто в этот мир попал - навеки счастлив стал", и пусть путь к этому счастью лежит через нервы и бессонные ночи, но на финале ты понимаешь, что это именно тот момент, когда сбылась мечта. Спасибо всей команде и актерам за ваш талант и трудоспособность, вы моя большая любовь”, - подытожила перед просмотром фильма продюсер Валерия Гуза.

Валерия Гуза с актерами фильма / пресс-служба канала "1+1"

Что ж, мир меняется - это правда, но что бы с ним не происходило, в нем всегда есть место добру, любви и волшебству! Не верите? Посмотрите "Справжній Санта". Эта трогательная картина из 5 новелл о любви во всех ее проявлениях - зарядит хорошим настроением, оптимизмом и мотивацией на весь предстоящий год!

Новогодняя романтическая комедия "Справжній Санта" выходит во всех кинотеатрах Украины с 13 января.

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