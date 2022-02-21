Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском в знак благодарности Грузии за поддержку

Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском в знак благодарности Грузии за поддержку

На фоне российской угрозы Украину поддержали на грузинском телевидении.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко сегодня во время прямого эфира заговорила по-грузински.

Сделала это ведущая в знак благодарности Грузии за поддержку в это нелегкое для Украины время.

"Наш "грузинский" ответ в эфире "ТСН.Ранок" и большое спасибо коллегам из Mtavaritv. Их ведущая новостей Нина Хубутия накануне поддержалаУкраину в своем прямом эфире. Мы попытались отблагодарить: "Большое спасибо за поддержку и помощь, Грузия", — написала Падалко.

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Отметим, что на грузинском телевидении во время эфира раздались слова поддержки нашей стране. Ведущая Нина Хубутия во время эфира перешла на украинский и обратилась к украинскому народу.

Она отметила, что у нас есть общий враг, и это – Россия. Потому Украина и Грузия как никогда вместе. И мы непременно победим.

В августе 2008 года Российская Федерация вторглась в Грузию и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

Конфликт разворачивался под лозунгом "принуждения к миру". Российские СМИ называли операцию "защитой национальных меньшинств, притесняемых Тбилиси". Война длилась около недели и имела далеко идущие последствия. РФ и несколько мелких государств под ее давлением признали независимость оккупированных республик. Контроля над этими регионами у Тбилиси нет до сих пор.

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