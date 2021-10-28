Маричка Падалко вспомнила, как бабушка ходила с ней на свидание с мужем

Бабушка сыграла немаловажную роль в личной жизни ведущей.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко поделилась с сайтом ТСН.ua воспоминаниями о своей бабушке.

В рамках нашего спецпроекта ко Дню бабушек и дедушек, который отмечают 28 октября, Падалко вспомнила, какую важную роль сыграла бабушка в ее личной жизни.

Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым

"Бабушка, мне трудно об этом говорить, потому что она была с нами дольше всего, дожила до 95 лет. Всю жизнь была рядом с дедушкой, его поддерживала. Для нашей семьи она всегда считалась главной нашей опорой, а ей лично я обязана своим личным счастьем.Потому что она была первым человеком, которому я рассказала о своей любви, о своем муже и она меня поддержала в том, в отличие от других людей, что мы должны быть вместе, хотя ситуация, в которой мы встретились, и в которой мы полюбили друг друга, она была непростой", — призналась Падалко.

Маричка рассказала, что бабушка даже ездила с ней на свидание с будущим мужем, знакомилась и помогала молодой паре решить, как им быть вместе.

"Она позволила рассказать моей маме о том, что она с ним встретилась, поговорила и одобрила задолго до того, как он познакомился с моей мамой. Но позволила об этом рассказать только после ее смерти. Поэтому, когда у нас были поминки, это обычно, грустная вещь, но, по крайней мере, благодаря бабушке и обещанию, которое я сдержала, у меня были интересные истории, и себя немного морально поддержать, и родственников развлечь. Рассказать, как мы с мужем ездили с бабушкой на свидание, с ней знакомились и решали, как нам быть вместе. Поэтому мой муж хорошо знает бабушку и он говорит, что я на бабушку очень похожа. Что я очень хорошая и очень хитрая", — рассказала Маричка.

Бабушка и дедушка Марички Падалко

Ведущая поделилась, что сильнейшая традиция, которой положила начало ее бабушка – это ежедневная связь с родными.

"Не было дня, чтобы моя мама с ней не поговорила. Соответственно, она передала эту традицию мне, что я с мамой каждый день должна поговорить", — добавила Маричка.

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

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