Маричка Падалко вспомнила, как год назад у нее выпал зуб в прямом эфире

Маричка Падалко вспомнила, как год назад у нее выпал зуб в прямом эфире

Ведущая прокомментировала инцидент.

Звезда канала "1+1" Маричка Падалко вспомнила, как год назад у нее выпал зуб в прямом эфире ТСН.

Тогда телеведущая наделала шума среди фанатов и даже мировых СМИ и в один момент стала известной на всю планету. В частности, знаменитость стала героиней таких всемирно известных изданий, как Mirror, New York Post, а также российских и турецких изданий.

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Через год после инцидента Падалко запостила сообщение в Instagram, где собрала сюжеты из новостных каналов разных континентов.

"Мой "провал" за несколько часов стал "вирусным", и видео разлетелось по миру. Я получила десятки сообщений со словами поддержки коллег со всего мира и много слов поддержки от наших зрителей. Мне писали продюсеры fox news, сюжеты о "зубном инциденте" вышли на нескольких континентах (в карусели — Канада, Австралия, неизвестная мне страна и с особыми акцентами Россия). Буквально на следующий день, когда прибавилось 10000 подписчиков на мой Instagram, я поняла, что этого надо не стесняться, а гордиться. Как медалью " — поделилась Падалко.

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Маричка добавила, что теперь, если она договаривается с кем-то об интервью из-за рубежа, то чтобы долго не убеждать, что она реальный человек, ведущая может прислать новость этого же СМИ о ее зубе. По ее словам, "это работает безотказно".

Также телезвезда объяснила, что вспомнила инцидент по двум причинам, в частности, чтобы еще раз напомнить, что "провал" может быть частью успеха и в любой ситуации надо сохранять спокойствие.

"Хотя на тот момент меня больше беспокоила не дыра во рту, а то, что я начала шепелявить, как шестилетний ребенок, что теряет молочные зубы — а это действительно непрофессионально. "Ой, можно подумать, "профессионалка", — писала девушка под очередной новостью обо мне — "я работаю каждый день в лаборатории сверхсложные тесты, и мне никто не хлопает". И она сто раз права! И это вторая причина для моего поста. У нас в стране талантливых и трудолюбивых людей, нет культуры поддержки и уважения их профессионализма. У нас во многих сферах люди не ценят (разве что они решили уволиться). Гораздо быстрее укажут на недостатки. Поэтому я хочу сказать той девушке из лаборатории, что она действительно крутая и большой молодец. Как и все, кто годами качественно и незаметно делает свою работу. Похвалите сегодня хоть сами себя. Я, например, этому учусь", — добавила она.

В комментариях сторонники еще раз выразили восхищение профессионализму Марички.

Вы тогда поступили как профи

Этот пост сделал мой день! Я благодарен! Такие необходимые слова для каждого! От меня лично благодарность и за ваш труд

Вы невероятная

Мы гордимся вами. Это неприятная ситуация для любого. Но то, как поступили вы — достойно уважения!

Напомним, на днях Маричка Падалко в черном бикини восхитила роскошной фигурой. Ведущая отдыхает в Одесской области.

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