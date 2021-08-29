Маричка Падалко вспомнила свое обучение в США: "Я хотела убежать домой"

Ведущей не хотели ставить отличную оценку.

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко, которая недавно в красном платье в белую крапинку погуляла по улицам Днепра, поехала в США по рабочим делам.

Там на ведущую нахлынули воспоминания. Звезда вспомнила, как училась в Штатах. Маричка поделилась одной забавной историей, как она хотела посреди учебного года убежать домой.

"Я снова приехала в США после очень долгой паузы. Отсюда я когда посреди учебного года едва не сбежала домой", — поделилась Падалко.

Маричка Падалко в США / instagram.com/marichkapadalko

Ведущая была студенткой по обмену в флоридском колледже по американской правительственной программе. И посреди учебного года Маричка осознала, что по одному предмету у нее не будет отличной оценки.

Также читайте Маричка Падалко вспомнила, как год назад у нее выпал зуб в прямом эфире

"Домашние задания предусматривали написания статей в студенческой газеты. Надо было ездить за материалами по городу, а у меня такой возможности не было, и поэтому я делала только те материалы, где могла достать информацию по телефону, или пешком на территории кампуса. Оценка "А" мне не светла", — вспоминает Маричка.

Она уже планировала досрочное возвращение домой, ведь не хотела получать другую оценку, кроме отличной.

"И тогда человек, который за меня отвечал в Штатах сказала, что через 20 лет, никто не вспомнит, которую я оценку получила. А вот о том, что я убежала — вспомнят. Я осталась до конца", — рассказала ведущая.

Маричка с улыбкой вспоминает, что с тех пор прошло 26 лет. И та оценка действительно не имела никакого значения.

Напомним, недавно Маричка Падалко опубликовала редкие фотографии со своими тремя детьми. Тогда ведущая поделилась впечатлениями от отдыха в Одесской области.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку