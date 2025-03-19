Марина Боржемская честно высказалась о новых романах и как завоевать ее сердце

Популярная фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о личной жизни.

В своем фотоблоге Марина призналась, что сейчас ее сердце свободно. Но, несмотря ни на что, она надеется найти свою любовь. Тренер говорит, что рядом с собой видит надежного мужчину, который будет разделять ее ценности и сможет преодолевать общий путь.

"Конечно, каждый человек стремится чувствовать тепло, поддержку и счастье рядом со своим человеком. И я не исключение. Для меня важно не просто общаться, а встретить того, с кем будет легко делить моменты жизни, кто будет разделять мои ценности, взгляды и с кем мы будем вдохновлять друг друга. Это не о статусе, а о настоящей близости, взаимопонимании и радости от общего пути", - написала Боржемская.

Сторис Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Также звезда поделилась, что сейчас испытывает "целый спектр ощущений". Но приходить в себя в эти непростые времена ей помогает забота о ближних и поиск положительных моментов, которые наполняют.

Сторис Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, недавно Марина Боржемская высказалась, почему после развода с бывшим мужем она не может наладить личную жизнь.