Марина Боржемская откровенно призналась, почему после развода у нее не складывается личная жизнь

Популярная фитнес-тренер Марина Боржемская призналась, почему после развода не может наладить личную жизнь.

Спортсменка уже более шести лет официально не замужем. За это время Боржемска так и не смогла наладить личную жизнь. Тренер говорит, что у нее есть немало возможностей для знакомств с мужчинами, однако она не может построить серьезные отношения из-за ряда определенных факторов. Конечно, помешает медийность. Многие мужчины боятся с ней начинать романтические отношения, ведь она известная личность. Часто взаимоотношения носят более дружественный характер. Также места, где обычно бывает Боржемская, не вдохновляют на новые знакомства.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Строить личную жизнь сейчас – еще тот квест. Кажется, возможностей знакомиться много, а вот результат… У меня есть несколько факторов, которые усложняют этот процесс. Люди боятся подойти, потому что видят во мне не привлекательную женщину, а известную личность. Люди больше видят образ, а не человека. Зачастую даже при взаимных чувствах никто не хочет "разрушать дружбу". Окружение? Зал, где я тренируюсь с тренером. Косметические салоны с моими мастерами. Школа и выступления детей. Продуктовые магазины – не самые романтические локации", - поделилась спортсменка.

Марина Боржемская откровенно попросила совета у подписчиков. Тренер поинтересовалась у фанатов, возможно, они знают, как в таких условиях построить личную жизнь.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Отметим, более 20 лет Марина Боржемская прожила в браке с боксером Вячеславом Узелковым, от которого воспитывает двоих детей. Пара со скандалом развелась в 2018 году. 9 ноября прошлого года боксер умер из-за проблем с сердцем.

Читайте также: