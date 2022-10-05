Марина Боржемская похвасталась заметно подросшим сыном от Узелкова

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась семейным контентом.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором изображена с сыном экс-мужа, боксера Вячеслава Узелкова. На снимке заметно, что 13-летний Роберт уже заметно подрос, возмужал и даже стал выше мамы.

"Мой тыл, моя опора, мой лучший друг. Спасибо, сынок, за поддержку и твою невероятную мудрость", — поделилась Марина.

Марина Боржемская с сыном / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

В комментариях под постом поклонники Боржемской были просто шокированы, как Роберт успел так быстро вырасти:

Когда они успевают так вырасти? Очень красивые!

Я думала какой-то кавалер!

Как быстро он стал таким взрослым? Марина куда летит время, ну красавец!

Напомним, недавно Алек Болдуин показал свою большую семью. Знаменитость сфотографировался сразу с семью собственными детьми.

Читайте также: