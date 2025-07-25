Марина Боржемская показала 13-летнюю дочь от Узелкова и как она изменилась

Марина Боржемская с дочерью / © instagram.com/uzelkova.marina

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Популярный фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская поздравила свою дочь Оливию с днем рождения.

Сегодня, 25 июля, подростку исполнилось 13 лет. По этому случаю Марина обнародовала серию фото именинницы в Instagram и показала, как быстро она подросла. На снимках разной давности Оливия предстает в объятиях брата Роберта и мамы. По словам фитнес-тренера, именно дочь подарила ей неисчерпаемое вдохновение и надежду.

"Моя маленькая принцесса, я знаю, что с каждым годом ты взрослеешь, но для меня ты всегда будешь оставаться моей маленькой принцессой. Ты — особенная девочка в моей жизни, потому что именно ты мое вдохновение, мои крылья, моя бесконечная любовь. Ты — мое солнышко в пасмурный день, нежный ветерок в жару, улыбка на моем лице, лучик надежды и веры", — растрогала звездная мама.

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Дочь и сын Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Дочь Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Дочь Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Боржемская обратилась к Оливии и пообещала поддерживать на всем ее жизненном пути. Она поблагодарила дочь за присутствие в жизни и пожелала никогда не терять себя и смело идти к своим мечтам.

"Я желаю тебе быть свободной в своих проявлениях, иметь множество возможностей, уверенно идти своим путем, знать себе цену, достойно отстаивать свои желания, права и жить по зову сердца и своими ценностями. Если на пути возникают трудности или что-то огорчает — воспринимай это как бесценный опыт. Именно через испытания мы учимся ценить жизнь и людей рядом. А я и вся наша семья всегда будем рядом — поддерживать, помогать, когда ты об этом попросишь, и безусловно любить тебя просто за то, что ты есть", — поздравила Марина.

Марина Боржемская с дочерью / © instagram.com/uzelkova.marina

Дочь и сын Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Дочь Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, в этот день день рождения также празднует жених-иностранец спортсменки Ольги Харлан. Фехтовальщица показала их романтическое фото и отдых.