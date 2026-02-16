Марина Боржемская после нового романа высказалась о свадьбе и совместном быте с возлюбленным

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская поделилась деталями своего нового романа и призналась, задумывается ли над вторым браком.

Как известно с начала февраля знаменитость не скрывает, что ее сердце сейчас занято. Однако личность возлюбленного Марина раскрывать пока не торопится. Известно лишь, что они почти одногодки, а мужчина не связан с ее профессиональной деятельностью.

В комментарии "Люкс ФМ" Боржемская рассказала, что пока они не живут вместе. Причина — плотный график и жизнь между двумя городами: Киевом и Винницей, где находятся ее дети. Из-за этого формат совместного быта пока не складывается. В то же время избранник спокойно относится к ее публичности.

«Он не знал, кто я. Вижу, что (узнаваемость — прим. ред.) его не пугает, нормально к этому относится. Мы не живем вместе. Живем на два города», — призналась тренер.

Также Марина высказалась о возможной свадьбе. По словам ведущей, на данном этапе она не планирует официального брака и не считает его обязательным для гармоничных отношений. Тренер объяснила, что для нее искренние чувства и отношение главнее любых формальностей.

«Над этим пока не думала. Я не считаю, что это может повлиять на отношения. Если человек ответственный, то он ответственный как с кольцом и штампом в паспорте, так и без него. Поэтому для меня не принципиально», — подчеркнула ведущая.

Напомним, недавно Марина Боржемская впервые показала своего возлюбленного во время романтической прогулки по Киеву.