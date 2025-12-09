Марина Боржемская призналась, как зарабатывает на жизнь и сколько средств ей нужно в месяц

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Реклама

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская, которая недавно рассекретила новые отношения, призналась, как зарабатывает на жизнь.

Сейчас знаменитость работает тренером в одном из шоу, главной целью которого является похудение участников. Однако это более сезонная работа. Марина Боржемская в интервью Oboz.ua признается, что доход ей приносит онлайн-программа, которая помогает развивать здоровые привычки и улучшать самочувствие. Также спортсменка работает индивидуальным тренером.

"У меня есть собственная онлайн-программа, посвященная здоровым привычкам и улучшению самочувствия, которой пользуются люди со всего мира. Они покупают мои программы, потому что откликается то, что я делаю и о чем говорю. Мы работаем со спортом, активностью и общим образом жизни. Также есть клиенты, с которыми работаю индивидуально", - говорит спортсменка.

Реклама

Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

В общем, Марина Боржемская обеспечивает себя и двоих детей. Также тренер помогает финансово родителям. Знаменитость говорит, что ежемесячно сумма, которая необходима для жизни, разная. Ориентировочно, это 50-60 тысяч гривен. В общем, это аренда жилья, одежда детям, которые быстро растут, и незапланированные расходы.

"Если говорить в целом, то в месяц может идти и 50 тысяч гривен, и 60 - все зависит от ситуации. Например, когда приезжаю в Киев, мне также нужно оплачивать жилье, а это дополнительные расходы. Плюс я помогаю родителям - они уже пенсионеры", - поделилась спортсменка.

Напомним, ранее Марина Боржемская высказалась о конфликте с мамой покойного экс-супруга Вячеслава Узелкова. Спортсменка ответила, уладили ли они недоразумение.