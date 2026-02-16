Марина Боржемская призналась, почему ее дети не живут в Киеве во время войны: "Балансирую на два города"

Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская откровенно рассказала, почему во время войны ее семья живет между двумя городами.

Звезда признается, что вынуждена постоянно курсировать между Киевом и Винницей. Причина — вопросы безопасности и организации обучения детей. Сын Роберт и дочь Оливия преимущественно остаются в Виннице, ведь там, по словам Марины, условия более предсказуемы.

Боржемская объясняет, что хотя в условиях войны невозможно чувствовать себя полностью защищенными нигде, в Виннице школа расположена рядом с домом и имеет надежное укрытие. Так же обустроено и жилье семьи. Именно эти факторы стали решающими при принятии решения.

Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

«Я балансирую, потому что в Киеве немного сложнее ситуация в плане обучения и безопасности для детей. Мы вообще не можем чувствовать себя в нашей стране безопасно, но просто в Виннице все так обустроено, что школа поблизости, имеет хорошее укрытие. Там, где мы живем, так же хорошее укрытие. Поэтому я взвешиваю все „за“ и „против“ и балансирую на два города. Дети приезжают со мной в Киев, но в основном находятся там», — поделилась тренер в комментарии «Люкс ФМ».

