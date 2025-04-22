Марина Боржемская растрогала редкими фото с папой, где ее просто не узнать

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная фитнес-тренер Марина Боржемская показала редкие фото с отцом.

Звезда в день рождения отца 22 апреля поделилась рядом фотографий с ним, которые были сделаны в разное время. В частности, Марина показала, как с годами менялся именинник и как она выглядела в юные годы. В то же время Боржемская публично поблагодарила родного человека за счастливые моменты и его черты. Она отметила, что именно папа научил ее многим вещам в жизни.

Марина Боржемская с отцом / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская с отцом / © instagram.com/uzelkova.marina

"Сегодня (22 апреля - прим. ред.) день рождения моего папы - человека, который для меня всегда был и остается чем-то гораздо большим, чем просто отец. Твоя глубокая чувствительность, мудрость, человечность и открытое сердце восхищали меня с детства, и продолжают это делать каждый день. Ты — моя опора, мой друг, мое пространство безопасности. С тобой легко, спокойно, по-настоящему. Мне невероятно ценны наши разговоры, моменты тишины, наши небольшие секреты — только между нами. Ты научил меня чувствовать себя глубже, видеть сердцем, жить со светом внутри. С днем ​​рожденья, папа! Желаю тебе крепкого здоровья, радости в любой момент, чтобы твое тепло еще долго согревало всех нас", — растрогала тренерша.

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Отец Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская с отцом / © instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, что недавно вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе, журналистка Мирослава также поделилась радостной новостью. Одна из ее дочерей-близнецов вышла замуж.