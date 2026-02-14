- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 576
- Время на прочтение
- 1 мин
Марина Боржемская впервые показала своего нового возлюбленного
Спортсменка не скрывает, что не одинока.
Известная украинская фитнес-тренерша и телеведущая Марина Боржемская впервые показала своего нового возлюбленного.
Спортсменка поделилась их совместными фотографиями по случаю Дня святого Валентина - праздника всех влюбленных. На одной фотографии влюбленные прогуливались по вечернему городу и любовались улицами, которые были освещены только фонарями.
Другое фото тоже было сделано во время прогулки парочки. Они любовались невероятными пейзажами. Правда, на обоих снимках разглядеть лицо избранника Марины Боржемской особо не удастся. Тренерша скрывает возлюбленного, поэтому перед объективом фотокамеры он позирует со спины.
Зато Марина Боржемская откровенно поделилась своими философскими мыслями о том, что для нее значит любовь. Для знаменитости важно доверие, уважение к личным границам, умение слушать и слышать, поддержка, общие интересы, разговоры, опора. Спортсменка искренне желает трогательных проявлений любви не только на праздники, но и без поводов.
Напомним, в начале февраля Марина Боржемская рассекретила новый роман. Также знаменитость откровенно рассказала о знакомстве с возлюбленным.