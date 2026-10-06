Марина Боржемская впервые призналась в тяжелой болезни и от каких приступов страдает: "Мне очень плохо"

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

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Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская впервые призналась в тяжелой болезни и откровенно рассказала о приступах, от которых страдает.

В последнее время знаменитость перестала появляться в Instagram. Как выяснилось, это связано с состоянием здоровья спортсменки. Марина Боржемская призналась, что страдает от мигрени — хронического неврологического заболевания, сопровождающегося головной болью, тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звукам.

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«Хочу вам кое в чем признаться. Об этом я никогда не рассказывала. В последнее время я почти ничего не постила. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю от мигреней. И в последнее время они стали настолько сильными, что иногда забирают у меня обычную жизнь», — делится фитнес-тренер.

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Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская говорит, что в последнее время приступы мигрени стали настолько сильными, что мешают ей обычно функционировать. Бывают дни, когда знаменитость чувствует себя совсем плохо, а единственное ее желание — это, чтобы скорее прошла боль. Спортсменка говорит, что сейчас учится принимать это. В то же время, она решила поделиться своим опытом, чтобы быть поддержкой для других, кто тоже страдает от мигрени.

«Бывают дни, когда свет болит, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание — закрыться в темной комнате и ждать, пока боль отступит. И особенно сложно принимать это, когда ты фитнес-тренер. Ты привыкла быть активной, сильной, мотивировать других, всегда улыбаться. Но иногда твое собственное тело говорит: „Сегодня нет“. И я учусь это принимать», — поделилась спортсменка.

Напомним, недавно судья «МастерШефа» Владимир Ярославский признался в проблемах со здоровьем. Кулинар уже раскрыл свой диагноз.

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