Марина Боржемская впервые рассекретила новые отношения: "В моей жизни есть мужчина"

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская впервые рассекретила новые отношения.

Спортсменка обычно неохотно рассказывает о личной жизни. Однако, оказывается, там произошли изменения. Тренер в интервью "РБК-Украина" призналась, что больше не одинока. Сейчас Марина Боржемская находится в отношениях.

Правда, это пока что все, что она пока может рассказать. По словам спортсменки, эти отношения пока на раннем этапе. Поэтому, она как можно больше хочет сохранить эту романтическую историю в тайне. Однако тренер все же заверила, что сейчас переживает особый и теплый период.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Вы первая, кто это услышал. Но, если честно, не хотелось бы вникать в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - прокомментировала спортсменка.

