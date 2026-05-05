Марина Боржемская впервые за долгое время показала, как выглядят ее дети от боксера Узелкова

Марина Боржемская

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась редким фото с детьми от боксера Вячеслава Узелкова.

Спортсменка почти не показывает сына и дочь в своем фотоблоге. Дело в том, что Роберт и Оливия избегают публичности и не хотят, чтобы мама публиковала кадры с ними. Однако на этот раз, как исключение, они дали согласие. На снимке улыбающееся семейство обнималось и мило позировало перед объективом фотокамеры.

«Мои. Тот уникальный случай, когда они позволили выставить фото с собой», — поделилась спортсменка.

Марина Боржемская с детьми

Кадр был сделан в Израиле. Марина Боржемская рассекретила, что решила немного отдохнуть от работы и отправилась в отпуск. Компанию ей составили сын и дочь. Они вместе будут наслаждаться отдыхом в Израиле перед насыщенными рабочими буднями.

«Маленький отдых перед работой», — поделилась тренер.

Марина Боржемская с детьми

Отметим, Марина Боржемская родила сына и дочь в браке с боксером Вячеславом Узелковым. Они были женаты более 20 лет, но развелись еще в 2018-м. В ноябре 2024-го Вячеслава Узелкова не стало.

Сейчас Марина Боржемская строит отношения с новым избранником. Недавно тренер раскрыла договоренности с возлюбленным и объяснила, почему не торопится выходить за него замуж.

