Марина Боржемская закрутила новый роман и впервые рассказала о знакомстве с возлюбленным

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская откровенно рассказала об изменениях в личной жизни.

Так, 45-летняя спортсменка призналась, что сейчас находится в отношениях и рядом с ней есть человек, с которым она чувствует себя спокойно и защищенно. Об этом Боржемская сообщила в эфире проекта "Утро в большом городе". По словам Марины, это еще очень ранний этап, поэтому она не спешит делиться подробностями и раскрывать имя избранника.

«У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не сильно хочется углубляться в эту историю. Это еще такие очень ранние отношения, но это о спокойствии душевном, комфорте и поддержке. И сейчас мне максимально приятно», — рассекретила звездный тренер.

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Также Боржемская отметила, что с возлюбленным они познакомились в Киеве. Мужчина не имеет отношения к ее профессиональной деятельности и является почти ее ровесником. Вдаваться в детали его жизни Марина не стала, отметив, что стремится беречь личное от посторонних глаз. Однако звезда призналась, что уже познакомила избранника со своими детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией.

Напомним, Марина Боржемская прожила 22 года в браке с украинским боксером Вячеславом Узелковым. Однако в 2018 году супруги скандально развелись. А в начале 2024 года мужчину экстренно госпитализировали в киевскую больницу и сделали операцию на сердце. Но, к сожалению, на 45 году жизни он умер.

