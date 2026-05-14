Марина Боржемская замиловала редкими кадрами с 17-летним сыном и публично обратилась к нему

Марина Боржемская с сыном / © instagram.com/uzelkova.marina

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская впервые за долгое время показала 17-летнего сына Роберта и растрогала искренним поздравлением в день его рождения.

14 мая сын знаменитости празднует день рождения. Роберту исполнилось 17 лет. По этому случаю Боржемская поделилась редкими кадрами с парнем в своем Instagram. Тренер показала, как повзрослел ее наследник и каким высоким и возмужавшим стал юноша. В заметке Марина не скрывала эмоций и призналась, что именно с рождения сына для нее началось настоящее материнство. Также она поделилась, какими чертами больше всего гордится в Роберте.

«Рожденный быть собой и выбирать свой путь! Сказать, что я счастлива быть твоей мамой — на самом деле сказать мало. Именно с тебя для меня началось материнство. Именно благодаря тебе я училась быть мамой, любить еще глубже, волноваться, поддерживать и проживать совершенно новую жизнь», — написала Боржемская.

Отдельно знаменитость призналась, что с восторгом наблюдает, как ее сын формируется как личность. По словам Марины, Роберт смело ищет себя, экспериментирует и не боится нового. Также тренер обратила внимание на его отношение к младшей сестре Оливии, которое ее особенно радует.

«Продолжай любить жизнь, людей и смело идти своим путем. А мы, твоя семья, всегда будем рядом. И да… глядя сегодня на твои 189 см, я до сих пор не понимаю, как ты вообще поместился у меня в животике! Люблю тебя безгранично, мой Роберт», — добавила звезда.

Дети Марины Боржемской / © instagram.com/uzelkova.marina

Отцом Роберта является покойный боксер Вячеслав Узелков. В браке с ним Марина также воспитывала дочь Оливию. После многих лет совместной жизни пара рассталась со скандалом, а впоследствии спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем.

В начале 2024 года Вячеслава Узелкова срочно госпитализировали в столичную больницу, где ему провели операцию на сердце. Позже стало известно о смерти спортсмена — боксер ушел из жизни в 45 лет.

