Марина Боржемская показалась с кольцом и заинтриговала заявлением о новых отношениях

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская заинтриговала Сеть обручальным кольцом и впервые откровенно заговорила о новом возлюбленном после громкого развода.

Звезда все реже комментирует личное, но на этот раз сделала исключение. Она ненароком привлекла внимание к украшению на безымянном пальце правой руки в анонсе интервью журналистке Мирославе Мандзюк. Это сразу вызвало волну предположений о возможной помолвке. Сама Марина не подтвердила этого прямо, но дала понять — ее жизнь изменилась.

«За семь месяцев нашего знакомства для меня никто в моей жизни еще никогда не сделал столько шагов, и столько всего по умолчанию, сколько сделал этот человек», — поделилась Боржемская.

В то же время звезда признается: эти отношения для нее особенные. И, судя по всему, очень серьезные.

«Под звездами он достал кольцо и сделал предложение. Сказал: „Я хочу жениться на тебе“», — заявляет Марина в анонсе интервью, однако тезис вырван из контекста, поэтому можно лишь предположить, что это о ее помолвке.

По словам тренера, новый этап она проживает осознанно и без спешки. Она не торопится открывать все детали, но не скрывает — чувствует себя счастливой. Ее близкий круг уже знаком с мужем, и это стало важным шагом в развитии отношений.

Отметим, Марина много лет была в браке с боксером Вячеславом Узелковым, у пары родилось двое детей. Их союз длился более двадцати лет, но завершился непросто и публично. Развод пары в свое время сопровождался громкими заявлениями и обсуждениями в медиа. Однако в 2024 году экс-супруг тренера попал в больницу, где, к сожалению, ушел из жизни.

