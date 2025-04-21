ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Мария Бурмака нежно поздравила дочь с 30-летием и показала их редкие фото

Исполнительница продемонстрировала, как Ярина с годами изменилась.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мария Бурмака с дочерью

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Украинская певица Мария Бурмака сообщила о важном празднике в семье.

Дочь знаменитости – Ярина – празднует день рождения. Более того, в этом году у девушки юбилей. Дочери Марии Бурмаки исполняется уже 30 лет. Поэтому по случаю праздника артистка публично поздравила Ярину с днем рождения. Певица адресовала ей пост в Instagram.

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

В частности, артистка опубликовала разнообразные фото с Яриной. На кадрах дочь Марии Бурмаки была изображена как и в юном возрасте, так и во взрослом. Так что можно заметить, как девушка с годами изменилась. Также артистка адресовала Ярине теплые слова с поздравлениями.

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

"С днем рождения, доченька", - обратилась к дочери исполнительница.

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Ярина уже отреагировала на поздравления от мамы. Девушка поблагодарила за теплые слова, однако опубликованные фото она не оценила, назвав их "ужасными".

"Ужасные фото, но спасибо, мама!" – написала в комментариях Ярина.

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / © instagram.com/mariaburmaka

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поздравлял дочь с днем рождения. Также музыкант показывал, как Анастасия уже заметно подросла.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
323
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie