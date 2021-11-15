Мария Бурмака показала, как живет звезда "Территории А" Юнакова в Испании

Артистка приехала в гости к Ольге Юнаковой.

Украинская певица Мария Бурмака показала, как живет звезда "Территории А" Ольга Юнакова в Испании.

Так, исполнительница приехала в гости к популярной артистке 90-х, проживающей в городе Марбелья. На странице в Facebook Мария поделилась, что знаменитость с мужем Степаном воспитывает у трех дочерей Еву, Терезу и Монику и продемонстрировала фанам их дом.

Ольга Юнакова с мужем и детьми / facebook.com/maria.burmaka

Ольга Юнокова / facebook.com/maria.burmaka

Ольга Юнокова / facebook.com/maria.burmaka

По словам Бурмаки, Ольга занимается организацией детских фестивалей, рисует, перерабатывает старые вещи, которые находят на антикварных барахолках и руководит детской студией.

Мария Бурмака и Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

Мария Бурмака и Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

"Оля рисует – этот гранат на стене она нарисовала сама. И еще они со Степаном реставрируют уникальные вещи, а перед тем находят их на антикварных барахолках. И вчера мы на такой были! У меня тоже есть классный "улов"!!! Ну и еще, когда мы вечером сидели, то на 95% видели НЛО. Что-то очень яркое в ночном небе, которое в течение двух часов зависало, резко опускалось вниз, двигалось по какой-то геомерической траектории и потом внезапно исчезло! Это был прекрасный вечер и день! Оля, Степа, девочки, спасибо вам за все и за разные лайфхаки! Очень яркое впечатление от всего!!!" – поделилась Бурмака.

Мария Бурмака и Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

Заметим, Ольга Юнакова родилась во Львове 12 февраля в 1971 году. В начале 90-х артистка была солисткой группы "Пліч-о-пліч", а в 1995-м начала сольную карьеру. В дискографии певицы 13 видеоклипов, 6 альбомов. Она – лауреат ряда конкурсов. В Испании артистка живет уже больше 7 лет.

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