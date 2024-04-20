Мария Бурмака показала редкие кадры с дочерью и публично к ней обратилась

Украинская певица Мария Бурмака нежно поздравила свою дочь Ярину с праздником.

Сегодня, 20 апреля, девушка празднует день рождения. Ярине исполнилось 29 лет. По этому случаю певица в своем фотоблоге опубликовала фото с дочерью и ошеломила, как быстро она подросла. В частности, Бурмака показала, как вела Ярину в школу, позировала с ней для глянцев и проводила время вместе. И добавила, что безгранично ее любит.

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Мария Бурмака с дочерью / Фото: instagram.com/mariaburmaka

"С днем рождения, Яринка. С днем рождения, дочь. Будь любима, счастлива и здорова. Ты – моя безусловная любовь", - восхитила подписью Мария.

В комментариях подписчики также поздравили Ярину с праздником и адресовали девушке много теплых поздравительных слов:

Яриночка, солнышко, с Днем Рождения! Пусть судьба будет счастлива! Люблю, обнимаю, праздник разделяю с вами

Какие очаровательные девушки! Лучшие поздравления имениннице и ее маме!

Какая хорошая дочь! Поздравляю

Какая взрослая уже, не верится! Поздравляю!

Напомним, что недавно Мария Бурмака рассекретила, чем занимается ее дочь и призналась, как они прошли сложный период в отношениях.

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