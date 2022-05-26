Мария Бурмака показала своего старшего брата, воюющего в ВСУ

Народная артистка Украины Мария Бурмака показала своего старшего брата Святослава Бурмака.

На странице в Instagram певица разместила снимок брата и сообщила, что сегодня, 26 мая, у мужчины день рождения. В настоящее время Святослав находится в ВСУ и защищает Украину.

Кроме того, Бурмака поделилась, что всего месяц назад у ее брата родился ребенок:

"Сегодня у моего брата Святослава Бурмаки день рождения! В первые дни пошел в военкомат и мобилизовали в ВСУ. А 6 апреля его жена Анна родила дочь. Назвали Ксения. Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой", — подписала кадр Мария.

Брат Марии Бурмаки / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Подписчики страницы Бурмаки поддержали ее и присоединились к поздравлениям: "Поздравление брату! Пусть Ксения здоровая растет!", "Божья опека, здоровья, счастья и долголетия!", "С днем рождения, Святослав! Здоровье, выдержки и возвращайтесь с победой! Верю в ВСУ и победу!".

Напомним, что на днях стало известно, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк отправился воевать на восток Украины, где сейчас проходят ожесточенные бои. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Хливнюк вступил в ряды терробороны ВСУ.

Читайте также: