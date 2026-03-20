Мария Бурмака после смерти брата-военного рассказала о выплатах его семье: "Помощь есть"

Мария Бурмака

Народная артистка Украины Мария Бурмака после тяжелой потери единственного брата Святослава рассказала о государственных выплатах семье военного.

Так, еще в начале 2024 года артистка сообщила о смерти родного человека во время службы в ВСУ. К сожалению, его сердце не выдержало тяжелых последствий ранения и пережитого стресса. У защитника осталось двое детей. В комментарии проекту «Ранок у великому місті» Мария рассказала, что 43-летний младший брат умер уже после возвращения с фронта.

Со временем семья Святослава начала получать помощь от государства. По словам Марии, речь идет не о больших суммах, а об обеспечении базовых потребностей детей. Правда, звезда не жалуется и с благодарностью относится к предоставленным льготам ее близким.

Мария Бурмака с братом и его семьей

«Прошло два года и определенные выплаты семья получила. Брат — участник боевых действий, но умер уже после того, как пришел с войны. Он похоронен на кладбище в Бортничах на Аллее Героев. Это не какие-то фантастические выплаты, но помощь семья получила. Дети также получают бесплатный садик, питание и все такое. Какая-то помощь от государства есть. И какой бы она ни была, я благодарна за это», — поделилась Бурмака.

