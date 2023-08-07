Мария Бурмака призналась, как встречалась с младшим на 10 лет мужчиной: "Жили вместе пять лет"

Народная артистка Украины Мария Бурмака рассказала, как у нее был роман с младшим на 10 лет мужчиной.

Исполнительница рассказала, что его звали Виктором и он был программистом. Когда мужчина начал ухаживать за Бурмакой, то она не хотела иметь с ним отношений из-за разницы в возрасте. Однако их роман завязался довольно быстро и длился пять лет.

"Я встречалась с программистом. Мы вместе жили около пяти лет. Это были очень веселые отношения. Его зовут Виктором, он меня младше аж на 10 лет. Я с настороженностью отнеслась, когда он начал ухаживать. Он ходил на мои концерты". Я говорила: "Витя, мое сердце занято, давай будем друзьями, просто общаться", — рассказала артистка на YouTube-канале "Балючі теми".

Мария Бурмака / Фото: скриншот с видео

Бурмака вспомнила, что их отношения начались, когда у нее сломался компьютер, и мужчина пришел его ремонтировать. Артистка говорит, что ее покорила внешность Виктора.

"В какой-то момент у меня сломался компьютер, мы в Сети пересеклись, я сказала. И он говорит: "Я приду – поремонтирую". И он пришел, а я смотрю на него и думаю: "Боже, какой красивый"., Ресницы, глаза, кучерявые волосы. Он очень внешне яркий был", — поделилась исполнительница.

Мария Бурмака / Фото: скриншот с видео

Кстати, пара жила вместе, а съехались они тоже очень быстро. Артистка сломала руку, а Виктор помогал ей в быту.

"Довольно быстро начали жить вместе, потому что я сломала руку. Я на съемках каталась на коньках, упала и сломала плечо. Он приехал в травмпункт, у меня рука с гипсом, я не могу даже расшнуровать себе все. Он привез меня домой, шнурочки расшнуровал, и потом как-то случилось, что он и остался", — призналась исполнительница.

Мария Бурмака / Фото: скриншот с видео

Хотя Мария Бурмака уже давно не с Виктором, однако она убеждена, что до сих пор может на него положиться, вдруг что-то случиться, мужчина всегда подставит плечо помощи. Сейчас певица тоже не одинока. Исполнительница находится в отношениях с мужчиной, имя которого держит в тайне. У пары уже в прошлом был роман, однако тогда их судьбы разошлись. Бурмака вспомнила, что когда-то давно они познакомились в Сети, а когда разговаривали по телефону, то возлюбленный покорил ее своим красивым голосом.

"Он мне написал на сайт. Я почему ответила. Так мы начали общаться", — вспомнила артистка.

Напомним, ранее Мария Бурмака призналась, почему после развода не вышла снова замуж. Артистка объяснила, почему не видит в этом смысла.

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