Мария Бурмака рассекретила, чем занимается ее 28-летняя дочь: "Хотелось бы, чтобы выбрала другой путь"

Украинская певица Мария Бурмака рассказала о своей 28-летней дочери Ярине и рассекретила, чем девушка занимается.

Исполнительница призналась, что в их взаимоотношениях бывали нелегкие времена, но сейчас они прекрасно общаются и между ними близки и доверчивые отношения. Мария Бурмака говорит, что всегда будет поддерживать Ярину и уважать любой ее выбор.

"В свое время нервы она мне потрепала сильно. И всякое бывает в наших отношениях до сих пор. Но самое главное, что она мне очень близка. Она хороший человек. И я всегда ее во всем буду поддерживать. Я не та мама, которая скажет: это был твой выбор – выгребай теперь сама. Своему ребенку буду помогать всегда", — рассказала артистка в интервью Oboz.ua.

Мария Бурмака / Фото: facebook.com/burmaka.maria

Также исполнительница рассекретила, чем сейчас занимается Ярина. По словам Бурмаки, ее дочь пытается реализоваться в музыке, а также в бизнесе – она продает винтажные вещи. Впрочем, это все может измениться, ведь Ярина все еще находится в поисках себя.

"Сейчас Ярина активно ищет себя, ей 28 лет. И музыкой занимается, и имеет в Instagram магазин винтажных вещей. Что-то у нее получается, что-то – нет, но справляется. Возможно, мне хотелось бы, чтобы она выбрала какой-то другой путь в жизни. Но это ее судьба, какое я имею право навязывать свое видение? В главных вещах она меня не разочаровывает. Порядочный, хороший, добрый человек", — отметила артистка.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина впервые за длительное время рассказала о 20-летней дочери. Знаменитость объяснила, почему Нана избегает публичности.

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