Мария Бурмака

Реклама

Народная артистка Украины Мария Бурмака рассекретила своего возлюбленного и удивила заявлением о браке.

Исполнительница не скрывает, что не одинока. Уже длительное время артистка находится в отношениях с мужчиной, с которым познакомилась 20 лет назад. Певица даже пыталась тогда построить с ним отношения, но не сложилось. На проекте "Наодинці з Гламуром" Мария Бурмака говорит, что они с мужем, который не из сферы шоу-бизнеса, решили попробовать во второй раз. Исполнительница уверяет, что сейчас счастлива. Между парой царит взаимная любовь, и это для певицы очень важно. Однако больше подробностей исполнительница раскрывать не стала. Мария Бурмака говорит, что мужчина не стремится быть публичным, а она же уважает его решение.

Мария Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

"Есть человек, которого я люблю и который любит меня, что очень важно. Но я свою жизнь не афиширую. Сейчас тот момент, когда мне хочется свою личную жизнь немножко сохранить. Потому что люди, которые находятся рядом с людьми, которые на сцене, не всегда подписываются на то, чтобы быть на глазах публики, чтобы их обсуждали. Я с уважением отношусь к мужчине, которого я очень ценю и его выбор ценю. Это не человек из шоу-бизнеса. Мы знакомы очень давно. Был период, когда мы уже встречались. Потом нас жизнь развела. А сейчас нам просто хорошо вместе. Очень важно, когда человек тебя понимает, любит и ты это чувствуешь", - говорит артистка Анне Севастьяновой.

Реклама

Кстати, хоть Мария Бурмака и счастлива в отношениях, однако выходить замуж за избранника не планирует. Исполнительница говорит, что не хочет больше иметь опыт с браком и быть невестой.

Мария Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

"Я так подумала, что не хочу проходить опыт брака, поэтому вряд ли я уже стану невестой. Я думаю, что брак не для меня. Но с этим мужчиной я познакомилась более 20 лет назад. Сейчас он живет не в Киеве, мы не так часто видимся, но мы очень хорошо друг друга понимаем, мне очень смешны его шутки - это очень важно", - говорит артистка.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Wellboy покликав ЗАМІЖНЮ ведучу на побачення під час інтерв’ю, а MamaRika проти ДИТСАДКІВ

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко подтвердила роман с манекенщиком Юрием Савранским. Пара публично призналась друг другу в любви.