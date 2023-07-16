Мария Бурмака рассказала о своих отношениях и призналась, почему после развода не вышла замуж

Народная артистка Украины Мария Бурмака призналась, что не одинока, и объяснила, почему после развода снова не вышла замуж.

В настоящее время исполнительница находится в отношениях. Однако о своем избраннике певица не торопится рассказывать. Как пояснила Бурмака, она этого не делает из уважения к личной жизни мужчины. Впрочем, артистка призналась, что уже раньше с ним была в отношениях, но разошлась.

Мария Бурмака / Фото: скриншот с видео

"В моей жизни были еще отношения, и они сейчас есть. Я на самом деле почему об этом редко рассказываю, потому что это касается и другого человека. Потом получается так, что я могу жить с вниманием людей и такими вопросами, а не все люди могут. Я не могу сказать, что это длительные отношения. Это мужчина, которого я знаю давно, с которым у нас были отношения. Мы разошлись, но поддерживали так или иначе отношения. Он раньше жил в другой стране, но сейчас живет в Украине", — рассказала Бурмака в интервью Алине Доротюк.

Также исполнительница объяснила, почему после развода, который случился в далеком 2003 году, снова не вышла замуж. По словам артистки, она не планировала больше рожать детей, ей не нужен мужчина, который будет нести финансовую ответственность. Поэтому Бурмака не видит смысла в третий раз идти под венец.

Мария Бурмака / Фото: скриншот с видео

"Я, честно говоря, не понимаю, для чего мне было бы выходить замуж. У меня уже есть взрослая дочь. Вряд ли я бы родила еще детей сейчас. Были отношения достаточно длительные, были какие-то знакомства, были романтические обстоятельства. Я человек достаточно независимый, и финансово тоже, я не нуждаюсь в муже, как человеке, который меня поддержит финансово. Жениться зачем? Уже сейчас ты не придаешь этому какого-то кармического значения", — пояснила артистка.

Напомним, ранее певица Даша Астафьева рассказала о своем избраннике, с которым у нее есть разница в возрасте. Исполнительница поделилась, почему скрывает возлюбленного от публики.

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